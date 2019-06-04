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13:02, 4 июня 2019 196
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В Липецк на неделю привезут мощи Матроны Московской

В Липецк на неделю привезут мощи Матроны Московской

В Липецк на неделю привезут мощи блаженной Матроны Московской из Свято-Успенского монастыря тульского Новомосковска. Поклониться святыне можно будет в Христо-Рождественском кафедральном соборе. Ковчег пробудет там с 4 по 10 июня, сообщил сайт епархии.

Мощи доставят в рамках просветительской программы «Духовная связь». Она также предполагает образовательную программу для молодежи: круглые столы, лектории, встречи с активистами православных молодежных организаций и другие мероприятия.

Фото с сайта Липецкой епархии


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