В Липецк на неделю привезут мощи Матроны Московской

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В Липецк на неделю привезут мощи блаженной Матроны Московской из Свято-Успенского монастыря тульского Новомосковска. Поклониться святыне можно будет в Христо-Рождественском кафедральном соборе. Ковчег пробудет там с 4 по 10 июня,
Мощи доставят в рамках просветительской программы «Духовная связь». Она также предполагает образовательную программу для молодежи: круглые столы, лектории, встречи с активистами православных молодежных организаций и другие мероприятия.
Фото с сайта Липецкой епархии
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