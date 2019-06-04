В Калужской области нашли утонувшего рыбака

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В озере Ломпадь города Людинова нашли утонувшего рыбака. Об этом во вторник, 4 июня,
Тело обнаружили в понедельник, 3 июня, в 14:00 около рыболовных привад. Утонувшим оказался местный житель. Вечером в субботу, 1 июня, мужчина ушел на ночную рыбалку и не вернулся.
Пропавшего искали его родственники и сотрудники МЧС.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Фото с сайта СУ СКР по Калужской области
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