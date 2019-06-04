В Калуге под деревьями нашли свертки с «синтетикой»

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В Калуге в районе улицы Колхозной под деревьями нашли свертки с «синтетикой». Об этом
Как показала экспертиза, в свертках находилась крупная партия героина, моноацетилморфина и ацетилкодеина. Ее масса превышала 48 граммов.
Полицейские выяснили, что «закладки» сделал 22-летний горожанин. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частю 4 статьи 228.1 УК («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото сайта УМВД по Калужской области
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?