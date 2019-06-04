Тульская мэрия отчиталась о ремонте дорог

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Тульская мэрия
Дорожники готовят к асфальтированию улицы Новотульскую и Пржевальского. На улице Майской фрезеруют основание и выравнивают поверхность.
На улице Пролетарской начали ремонтировать тротуары. По Одоевскому шоссе светофоры заменили на светодиодные. Также на Одоевском путепроводе устанавливают бордюры и насыпают щебень под тротуары.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году тажке проведут работы на:
На всех объектах, где пройдет ремонт, установлены информационные таблички.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?