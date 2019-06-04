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13:21, 4 июня 2019 159
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Тульская мэрия отчиталась о ремонте дорог 1

Тульская мэрия отчиталась о ремонте дорог

Тульская мэрия отчиталась о ремонте дорог. В ночь на вторник, 4 июня, асфальт клали на улице Доктора Гумилевской в Пролетарском территориальном округе.

Дорожники готовят к асфальтированию улицы Новотульскую и Пржевальского. На улице Майской фрезеруют основание и выравнивают поверхность.

На улице Пролетарской начали ремонтировать тротуары. По Одоевскому шоссе светофоры заменили на светодиодные. Также на Одоевском путепроводе устанавливают бордюры и насыпают щебень под тротуары.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году тажке проведут работы на:

  • улице Судейского;
  • улице Речная (от улицы Судейского до улицы 29-й Октябрьский проезд);
  • улице 29-й Октябрьский проезд (от улицы Речной до улицы Карпова);
  • улице Хворостухина (от улицы Вильямса до улицы Бондаренко);
  • улице Пролетарская;
  • улице Пржевальского;
  • улице Д. Гумилевской (от моста через Упу до улицы Новотульской);
  • Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до улицы Болдина и до улицы Путейской);
  • улице Оборонная;
  • дорожное покрытие межрельсового пространства по улице Оборонной;
  • улице М. Горького (от улицы Заварной до Алексинского шоссе);
  • Одоевское шоссе;
  • улице Новотульская (от улицы Доктора Гумилевской до улицы Пржевальского);
  • улице Бондаренко (от улицы Кутузова до улицы Вильямса);
  • улице Новомедвенский проезд (от улицы Щегловская Засека до улицы Бондаренко);
  • улице М. Гончары (от улицы Пузакова до улицы М. Гончары, дом №11);
  • улице Майская (от улицы Вильямса до улицы Бондаренко);
  • улице Калинина (от улицы Ложевой до улицы Каракозова).

На всех объектах, где пройдет ремонт, установлены информационные таблички.


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