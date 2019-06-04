Тамбовчанка до смерти забила мужа железным прутом и выбросила тело в реку

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Фото: Pixabay.com
Жительница села Устье Мичуринского района Тамбовской области до смерти забила мужа железным прутом и выбросила тело в реку. Об этом
По версии следствия, ночью 3 июня супруги поссорились из-за «систематического употребления главой семейства спиртных напитков». Жена металлическим прутом несколько раз ударила 40-летнего мужа по голове. Он умер на месте.
Женщина на легковом автомобиле вывезла тело и выбросила его в реку Польной Воронеж вместе с прутом.
Труп нашел местный житель.
На 38-летнюю тамбовчанку завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемой.
Фото с
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