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Тамбовчанин угнал с кладбища мопед. Об этом
Владелец мопеда рассказал, что вечером 1 июня выпивал спиртное с приятелем на кладбище в Котовске.
«После того, как потерпевший употребил дозу спиртного и отвлекся, его собутыльник воспользовался этим и свободным доступом похитил скутер», — рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали. Им оказался житель поселке Тригуляй 1976 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. Кроме того, он состоял на оперативном учете в полиции.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»). Ему грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо до двух лет тюрьмы.
Скутер вернули владельцу.
Фото с сайта регионального УМВД
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