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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин пойдет под суд за секс с восьмиклассницей,
По версии следствия, в январе 19-летний юноша познакомился во «ВКонтакте» с 15-летней школьницей. Через несколько недель общения он пригласил ее к себе домой, где «по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь».
Девушка забеременела. Информацию об этом следователям передали сотрудники больницы.
На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.