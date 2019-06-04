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20:49, 4 июня 2019 209
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Сотрудницы скопинского детсада фиктивно устроили на работу знакомую и получали ее зарплату

Сотрудницы скопинского детсада фиктивно устроили на работу знакомую и получали ее зарплату

Фото: Pixabay.com

Сотрудницы скопинского детсада фиктивно устроили на работу знакомую и получали ее зарплату. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Следствие установило, что в октябре 2015 года заведующая детским садом и делопроизводитель оформили на должность младшего воспитателя приятельницу, которая не ходила на работу. До августа 2018 года женщины получали за нее зарплату. Ущерб муниципальному бюджету превысил 270 тысяч рублей.

На злоумышленниц завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере») и части 1 статьи 292 УК («Служебный подлог»). Обвиняемые признали вину и возместили ущерб.

Дело передали в суд.


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