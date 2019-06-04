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11:05, 4 июня 2019 204

Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна — «Рязаньэнерго»

Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна — «Рязаньэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил любителям рыбалки о необходимости соблюдения мер предосторожности вблизи энергообъектов.

«Выезжая на рыбалку, люди зачастую выбирают место под действующими линиями электропередачи или вблизи от них, не осознавая, что это опасно для жизни и здоровья, — пояснили энергетики. — При таком размещении рыбака существует опасность поражения электрическим током при прикосновении леской или удочкой к проводам линий электропередачи, при этом электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом».

По словам специалистов, современные удочки изготавливают из материала, который является проводником электрического тока.

«Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме», — заявили в пресс-службе филиала.

Для того, чтобы не подвергать себя риску, необходимо соблюдать следующие правила:

  • не удите рыбу, не делайте причалы для лодок, не разводите костры и не устанавливайте палатки вблизи энергообъектов;
  • переносить удочку всегда нужно в собранном положении;
  • не устраивайте пикники, спортивные и игровые площадки рядом с линиями электропередачи.

«Находясь на рыбалке или отдыхе на природе, убедитесь, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования! От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!» — предупредили в «Рязаньэнерго».

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


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