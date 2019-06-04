Рязанку оштрафовали за проданную из дома бутылку алкоголя

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Фото: Pixabay.com
Жительницу Спасского района оштрафовали за проданную из дома бутылку алкоголя. Она получила за «товар» сто рублей,
Женщину ранее привлекали к административной ответственности за торговлю спиртным. На нее завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»). В ходе предварительного следствия рязанка полностью признала вину. Она впервые совершила преступление небольшой тяжести. В связи с этим суд прекратил уголовное дело и оштрафовал женщину на пять тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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