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Рязанка пойдет под суд за махинации с пособиями на детей. Об этом сообщил
Женщина, не имея оснований для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере, предоставила в учреждение соцзащиты пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения.
Всего с декабря 2015 года по июль 2018 года в виде ежемесячного пособия на двух детей женщине перечислили денежные средства на общую сумму 379 903 рублей 50 копеек.
Дело принято к производству суда и назначено к слушанию на 13 июня 2019 года.
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