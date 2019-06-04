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Рязанец пойдет под суд за попытку убийства сестры. Об этом написал
В полицию обратилась 41-летняя жительница рабочего поселка Лашма. Ее 47-летний нетрезвый брат в ходе ссоры схватился за нож и угрожал убийством. Жительница поселка убежала из дома.
На место выехал участковый полицейский. Выяснилось, что ссора возникла внезапно на фоне употребления спиртного. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и в нетрезвом состоянии вел себя дерзко.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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