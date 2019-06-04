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9:40, 4 июня 2019 1 154
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Рязанцам предложили написать «Пушкинский диктант»

Рязанцам предложили написать «Пушкинский диктант»

Рязанцам предложили написать «Пушкинский диктант». В этом году акция, которая пройдет 6 июня, стала международной.

Центральной площадкой диктанта в Рязанской области будет библиотека имени Горького. Начало в 12:00.

За 40 минут каждой возрастной группе предстоит выполнить свое задание.


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