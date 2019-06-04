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Полиция ищет очевидцев аварии на трассе под Рязанью. Об этом написал
ДТП
По предварительным данным, 60-летний рязанец на Mitsubishi ехал из Рязани в сторону Михайлова и врезался в Audi, за рулем которого был 39-летний мужчина.
В ДТП пострадали оба водителя, а также 55-летняя пассажирка Mitsubishi Pajero.
ГИБДД просит обратиться всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП по телефонам: (4912) 29-92-81, 29-88-19.
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