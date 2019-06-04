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12:39, 4 июня 2019 528
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Полиция ищет очевидцев аварии на трассе под Рязанью

Полиция ищет очевидцев аварии на трассе под Рязанью

Полиция ищет очевидцев аварии на трассе под Рязанью. Об этом написал сайт регионального УМВД.

ДТП произошло 29 мая, примерно в 12:15. На 284-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Mitsubishi Pajero и Audi Q7.

По предварительным данным, 60-летний рязанец на Mitsubishi ехал из Рязани в сторону Михайлова и врезался в Audi, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В ДТП пострадали оба водителя, а также 55-летняя пассажирка Mitsubishi Pajero.

ГИБДД просит обратиться всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП по телефонам: (4912) 29-92-81, 29-88-19.


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