Отца нескольких детей из Рязанской области отправили в колонию за долги по алиментам

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В Рязанской области отца нескольких детей отправили в колонию-поселение. 46-летний мужчина не платил алименты, а также не явился на исправительные работы, сообщила
Уголовно-исполнительная инспекция потребовала заменить полгода обязательных работ на более строгий вид наказания.
В колонии-поселении должник проведет два месяца.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.