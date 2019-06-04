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12:18, 4 июня 2019 94

Одобрено рунетом. «Читай-город» составил топ книг известных блогеров

Одобрено рунетом. «Читай-город» составил топ книг известных блогеров

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые уже можно найти на полках сети магазинов.

В него вошли сборники советов и секретов от тех, кто знает все об отношениях, может поделиться вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

Книги можно купить в магазинах «Читай-город», расположенных по адресам:

  • Московское шоссе, 65-а, ТЦ «М5 Молл»;
  • Первомайский проспект, 70 корпус 1, ТЦ «Виктория Плаза»;
  • Солотчинское шоссе, 11, ТЦ «Круиз».

Следить за новинками можно на страницах магазина «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассниках».

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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12 минут назад
Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

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