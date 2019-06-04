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Фото: Pixabay.com
Нижегородца поймали за кражу денег из автоматов с игрушками в Муроме. Об этом
По версии следствия, мужчина совершил кражи в феврале. Он ломал автоматы и забирал из них деньги, когда в магазинах было мало покупателей.
Оперативники установили причастность 31-летнего мужчины к трем эпизодам. Ущерб составил шесть тысяч.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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