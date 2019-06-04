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10:54, 4 июня 2019 135
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На трех рязанских улицах отключили холодную воду

На трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 4 июня, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Шевченко, дом 34 корпус 2, дом 34,
  • улица 2-я Линия, дом 50/36;
  • улица Керамзавод, дома с 1 по 37, дома 8-а (школа №22), 25-а (детсад №29).

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