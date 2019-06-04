На кораблинского и ухоловского предпринимателей завели дела за невыплату зарплаты работникам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На кораблинского и ухоловского предпринимателей завели уголовные дела за невыплату зарплаты работникам (часть 2 статьи 145.1 УК). Об этом
Владелец магазина мебели из Ухоловского района с ноября 2018 года по февраль 2019 год не выплачивал трем продавцам зарплату. Он задолжал им около 100 тысяч рублей.
Занимающийся выращиванием и продажей овощей кораблинец не выплатил уволившейся работнице зарплату за период с июля по сентябрь 2018 года. Его долг — 36 тысяч рублей.
Во время расследования оба подозреваемых выплатили задолженность. Уголовные дела в отношении них направили в суд для назначения штрафа.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанку оштрафовали за проданную из дома бутылку алкоголя
|
cледующая новость →С начала года в Рязани ямы заделали на 130 улицах
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.