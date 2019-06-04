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На калужском озере поймали рыбака с сетью. Об этом
Мужчина поймал 68 рыб (уклею с икрой, плотву и окуня без икры). Он рыбачил на лодке и с сетью в границах нерестового участка на озере Ломпадь.
На 51-летнего мужчину завели уголовное дело по пунктам «б», «в» части 1 статьи 256 УК («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Ему грозит до двух лет тюрьмы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Калужанин пояснил, что ловил рыбу для личного употребления.
Фото сайта УМВД по Калужской области
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