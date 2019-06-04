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15:33, 4 июня 2019 216
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На главу «Владагропрома» вновь завели дело за неуплату налогов

На главу «Владагропрома» вновь завели дело за неуплату налогов

Фото: Pixabay.com

На главу «Владагропрома» вновь завели дело за неуплату налогов. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следователи установили, что предприятие задолжало бюджету 15 миллионов рублей. С февраля 2018 по февраль 2019 года гендиректор распоряжался производить расчеты с контрагентами, минуя счета общества, и подписывая акты взаимозачетов. Таким образом, он скрыл более 4,5 миллионов рублей доходов, за счет которых должно производиться взыскание недоимки.

На гендиректора «Владагропрома» завели уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК («Сокрытие доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов»). Ранее его привлекали к ответственности за такое же преступление. В ходе следствия глава предприятия признал вину и возместил в казну около пяти миллионов. Кроме того, его оштрафовали на 120 тысяч рублей.


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