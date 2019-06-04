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Фото: Pixabay.com
Минюст предложил ввести новый вид алиментов. Согласно документу на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, родителей при разводе обяжут платить за жилье ребенка.
Речь идет о тех гражданах, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади или улучшении жилищных условий. Предполагается, что размер выплат будет определять суд.
Как сообщила «
При этом у семьи, где воспитывают ребенка, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести ее. Помимо этого, алиментщик должен быть признан трудоспособным.
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