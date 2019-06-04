Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу смартфона

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Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу телефона. Об этом сообщил
В полицию обратился 20-летний житель Касимова, который сообщил, что утром дома заметил пропажу смартфона. Ночью мужчина употреблял спиртное в местном кафе.
Пострадавший и полицейские проверили облачное хранилище, куда импортировались все фото и видео, снятые на смартфон.
Полицейские получили снимки, которые снял человек, владеющий телефоном после момента кражи. На одной из фотографий было селфи — автопортрет мужчины. На фото оказался 19-летний житель Касимова, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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