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17:31, 4 июня 2019 213
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Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу смартфона

Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу смартфона

Касимовцу грозит пять лет тюрьмы за кражу телефона. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 20-летний житель Касимова, который сообщил, что утром дома заметил пропажу смартфона. Ночью мужчина употреблял спиртное в местном кафе.

Пострадавший и полицейские проверили облачное хранилище, куда импортировались все фото и видео, снятые на смартфон.

Полицейские получили снимки, которые снял человек, владеющий телефоном после момента кражи. На одной из фотографий было селфи — автопортрет мужчины. На фото оказался 19-летний житель Касимова, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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