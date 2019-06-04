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ФСБ потребовало у «Яндекса» доступ к перепискам пользователей. Об этом написал
По информации издания, спецслужба запросила у сервиса сессионные ключи «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска» — они позволяют расшифровать все данные, передаваемые между «Яндексом» и конкретным пользователем. Зная сессионный ключ, можно выяснить логин и пароль пользователя.
В самом «Яндексе» отказались подтвердить или опровергнуть как запрос от ФСБ.
Фото из группы «ВКонтакте» «Яндекса»
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