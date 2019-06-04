Экономика и экология. Губернатор похвалил сасовскую лесопилку с безотходным производством

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 4 июня, в рамках рабочей поездки в Сасовский район Николай Любимов посетил ООО «Топливные технологии», которое занимается производством вагонки, поддонов, а также топливных брикетов.
Политик похвалил предприятие за развитие производства и уход за лесом.
«Для мягколиственного леса требуется глубокая обработка. Здесь все опилки перерабатываются в топливные брикеты и отправляются за границу, поэтому у предприятия нет отходов», — заявил глава региона.
Также он отметил, что ООО «Топливные технологии» помогает в лесовосстановлении.
«Лес, который не обрабатывается, — перестаивается, деревья гниют и это приводит к повышению пожароопасности. Поэтому предприятие занимается не только экономикой, но и экологией», — пояснил Любимов.
Губернатор заявил, что регион намерен поощрять предприятия с подобными технологиями.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.