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Двое тамбовчан вымогали в водителей грузовиков деньги в «фонд помощи заключенным». Об этом
Злоумышленники останавливали водителей большегрузов, ехавших из стран ближнего зарубежья через Тамбовскую область. Они «настойчиво предлагали внести пожертвования в фонд помощи заключенным».
Полицейские нашли и опросили водителей трех грузовиков. Подозреваемые пояснили, что водители вносили деньги «по доброй воле».
На тамбовчан завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК («Вымогательство»). У них изъяли большие суммы денег. Подозреваемых взяли под стражу.
Следователь назначил ряд экспертиз: почерковедческую, физико-химическую, комплексную психолого-лингвистическую и экспертизу холодного оружия.
Полиция устанавливает всех потерпевших.
Фото сайта УМВД по Тамбовской области
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