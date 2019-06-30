В Рязанской области закрыли сайты по продаже магнитов, к которым «в подарок» прилагался алкоголь

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В Шацком районе Рязанской области закрыли сайты по продаже магнитов, к которым «в подарок» прилагался алкоголь, сообщил
На сайтах в любое время суток можно было приобрести спиртное. На страницах указан ассортимент алкоголя, контактные телефоны, а также сведения о том, как сделать заказ.
Суд признал информацию на сайтах запрещенной.
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