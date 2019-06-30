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10:23, 30 июня 2019 342
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В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск, пишет РГ.

В ведомстве рассказали, что в России ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на удлиненный отпуск.

Согласно Трудовому кодексу, вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части должен решаться исключительно в рамках договора по соглашению сторон.

Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.

Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске сотрудникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также работникам, занятым на вредных и опасных производствах.

Кроме того, сотрудник, чья супруга находится в отпуске по беременности и родам, обязаны отпускать в отпуск в любое подходящее ему время.


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