В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

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В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск,
В ведомстве рассказали, что в России ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако некоторые работники, в частности педагоги, имеют право на удлиненный отпуск.
Согласно Трудовому кодексу, вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части должен решаться исключительно в рамках договора по соглашению сторон.
Однако продолжительность одной из его частей должна составлять как минимум 14 календарных дней.
Отмечается, что работодатель не имеет права отказать в ежегодном оплачиваемом отпуске сотрудникам, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также работникам, занятым на вредных и опасных производствах.
Кроме того, сотрудник, чья супруга находится в отпуске по беременности и родам, обязаны отпускать в отпуск в любое подходящее ему время.
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