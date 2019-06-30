В начале следующей недели рязанцев ждет потепление. Прогноз погоды

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В начале недели рязанцев ждет потепление. Прогноз погоды опубликовало региональное
В понедельник, 1 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ветер ночью западный, днем южный, до десяти метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов; днем +20, +25 градусов.
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