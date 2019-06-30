Рязанский писатель пригласила на презентацию книги

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский писатель, член Союза журналистов России Лариса Комракова пригласила всех желающих на презентацию книги «По душам о самом главном».
Мероприятие состоится 19 июля в 15:00 в большом зале на третьем этаже библиотеки имени Горького. Вход свободный.
У автора есть еще несколько книг: «Всего один ход», поэтические сборники «Жгучая роза» и «Маятник судьбы».
Лариса является лауреатом и дипломантом многих творческих конкурсов, в том числе международных, обладателем гранта в области литературы Рязани.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, 97 госпитализированы
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.