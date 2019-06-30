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8:22, 30 июня 2019 81
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Рязанский писатель пригласила на презентацию книги

Рязанский писатель пригласила на презентацию книги

Рязанский писатель, член Союза журналистов России Лариса Комракова пригласила всех желающих на презентацию книги «По душам о самом главном».

Мероприятие состоится 19 июля в 15:00 в большом зале на третьем этаже библиотеки имени Горького. Вход свободный.

У автора есть еще несколько книг: «Всего один ход», поэтические сборники «Жгучая роза» и «Маятник судьбы».

Лариса является лауреатом и дипломантом многих творческих конкурсов, в том числе международных, обладателем гранта в области литературы Рязани.


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