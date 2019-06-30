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9:34, 30 июня 2019 726
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Рязанский бизнесмен вернул государству миллионный долг по налогам

Рязанский бизнесмен вернул государству миллионный долг по налогам

Рязанский предприниматель вернул государству миллионный долг по налогам, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в сентябре 2018 года бизнесмен, работающий в сфере строительно-монтажных работ, выполнил заказ на сумму более шести миллионов рублей. Он не представил в налоговую декларацию и не уплатил налог в более 900 тысяч рублей.

Во время расследования мужчина полностью оплатил недоимку и начисленные пени.


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