Рязанский бизнесмен вернул государству миллионный долг по налогам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский предприниматель вернул государству миллионный долг по налогам, сообщил
По данным следствия, в сентябре 2018 года бизнесмен, работающий в сфере строительно-монтажных работ, выполнил заказ на сумму более шести миллионов рублей. Он не представил в налоговую декларацию и не уплатил налог в более 900 тысяч рублей.
Во время расследования мужчина полностью оплатил недоимку и начисленные пени.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛесной пожар в Рыбновском районе и выпускные. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info
|
cледующая новость →Прохладное начало июля. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.