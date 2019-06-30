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17:10, 30 июня 2019 273
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Рязанская прокуратура потребовала аннулировать почти 60 браков

Рязанская прокуратура потребовала аннулировать почти 60 браков

Прокуратура потребовала аннулировать почти 60 браков рязанцев с иностранцами. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Как установлено во время проверки, граждане России ни до заключения брака, ни после, совместно с указанными иностранцами не проживали, создать семью с ними не намеревались, а согласились на это для получения материальной выгоды.

Прокуратура района подготовила 58 исковых заявлений о признании недействительными браков, заключенных между иностранцами и гражданами России. 52 из них рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.


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