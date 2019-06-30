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Прокуратура завела дело из-за вырубки берез в рязанском поселке Старожилово, сообщил
Проверка показала, что в лесу незаконно вырубили восемь деревьев. Разрешение на вырубку не выдавалось.
В результате природе причинен ущерб на сумму 23 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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