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Фото: Администрация Рязани
Прокуратура обязала администрацию Пронского района отремонтировать две дороги. Об этом сообщил
В ходе проверок, которые прошли в мае 2019 года, установлено, что на участках автомобильных дорог в Пронске, а также на автодорогах Погореловского сельского поселения не соблюдаются требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Имеются неровности в асфальтобетонном покрытии, превышающие предельно допустимые значения.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес главы Пронского муниципального района внесено представление, по результатом которого муниципалитетом принимаются меры по устранению выявленных нарушений.
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