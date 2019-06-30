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9:01, 30 июня 2019 1 854
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Прохладное начало июля. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Прохладное начало июля. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Синоптики рассказали о погоде на первую рабочую неделю июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 1 июля, ожидается до +23 градусов. Без осадков.

Во вторник, 2 июля, потеплеет до +24. Ожидается кратковременный дождь.

В среду, 3 июля, также прогнозируются осадки. Днем +23 градуса.

В четверг и пятницу будет до +22. Возможен дождь.

Ночные температуры будут колебаться от +15 до +10 градусов.


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