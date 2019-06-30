Прохладное начало июля. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

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Синоптики рассказали о погоде на первую рабочую неделю июля. Прогноз опубликован на
В понедельник, 1 июля, ожидается до +23 градусов. Без осадков.
Во вторник, 2 июля, потеплеет до +24. Ожидается кратковременный дождь.
В среду, 3 июля, также прогнозируются осадки. Днем +23 градуса.
В четверг и пятницу будет до +22. Возможен дождь.
Ночные температуры будут колебаться от +15 до +10 градусов.
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