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Опубликован рейтинг регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ. Исследование провела аналитическая служба FinExpertiza, а опубликовала его «
Больше других на услуги ЖКХ в России тратит среднестатистический житель Магаданской области — 42 132 рубля в год или 3 511 рублей в месяц. Далее следуют Камчатский край (41 041 рубль в год или 3 420 в месяц), Мурманская область (36 032 рубля в год или 3 003 рубля в месяц), Чукотский автономный округ (33 000 или 2 774 рубля) и Московская область (31 288 или 2 607 рублей). В целом по России насчитывается 30 регионов, где платеж, начисленный за услуги ЖКХ, в пересчете на одного жителя выше среднероссийских показателей.
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в 2018 году коммунальщики предъявили жителям Дагестана (5 487 рублей в год или 457 рублей в месяц с человека), Республики Тыва (5 740 или 478) и Ингушетии (5 852 или 488). Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного жителя составил 7,67 раза.
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