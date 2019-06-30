Лесной пожар в Рыбновском районе и выпускные. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

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RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.
Губернатор Николай Любимов
Во вторник, 25 июня, в большом зале ДСК «Былина» в третий раз
В четверг, 27 июня, рязанские спасатели и министр природопользования Сергей Абрамов выехали на место пожара в Рыбновский район и
Выпускной у молодых лейтенантов рязанской академии ФСИН
В Рязани впервые отпраздновали Единый день выпускника. Торжества
Фотографии Юлии Полушиной, Валерия Михайленко, Александра Блохина
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.