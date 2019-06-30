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10:07, 30 июня 2019 711
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Лесной пожар в Рыбновском районе и выпускные. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Лесной пожар в Рыбновском районе и выпускные. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.

Губернатор Николай Любимов вручил более сорока выпускникам из разных школ области медали «За особые успехи в учении». Мероприятие прошло в здании правительства, во вторник, 25 июня.

Во вторник, 25 июня, в большом зале ДСК «Былина» в третий раз прошел губернский бал для медалистов рязанских школ. Он традиционно начался с полонеза и вальса, а после перед выпускниками выступил глава региона Николай Любимов.

В четверг, 27 июня, рязанские спасатели и министр природопользования Сергей Абрамов выехали на место пожара в Рыбновский район и осмотрели основные очаги, находящиеся примерно в четырех-восьми километрах от села Шехмино.

Выпускной у молодых лейтенантов рязанской академии ФСИН прошел под дождем. На торжественном построении, которое состоялось в пятницу, 28 июня, на плацу учреждения, им вручили лейтенантские погоны.

В Рязани впервые отпраздновали Единый день выпускника. Торжества состоялись на Соборной площади в ночь с 28 на 29 июня. Праздник начался с прохождения по красной дорожке. Из-за непогоды будущим студентам раздали дождевики, под которыми скрылись праздничные костюмы и платья.

Фотографии Юлии Полушиной, Валерия Михайленко, Александра Блохина


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