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16:35, 3 июня 2019 234
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Во Владимирской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Во Владимирской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Во Владимирской области столкнулись два грузовика. Об этом написал сайт регионального УМВД.

По предварительной информации, 27 мая в 10:50 на 148 километре автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Man TGS 19 400 с полуприцепом, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Volvo-FM.

В результате ДТП водитель автомобиля Man TGS 19 400 от полученных травм скончался на месте происшествия.


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