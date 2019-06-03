Во Владимирской области столкнулись два грузовика, есть погибший

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Во Владимирской области столкнулись два грузовика. Об этом написал
По предварительной информации, 27 мая в 10:50 на 148 километре автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Man TGS 19 400 с полуприцепом, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Volvo-FM.
В результате ДТП водитель автомобиля Man TGS 19 400 от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.