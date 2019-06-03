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Владимирская область перешла на цифровое телевидение. Об этом сообщил
С 3 июня жители региона могут смотреть 20 федеральных каналов в высоком цифровом качестве: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВ Центр, РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», а также слушать радиоканалы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
Главные преимущества «цифры» — высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсутствие абонентской платы.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?