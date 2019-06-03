В Тамбове появится площадка для обмена книгами под открытым небом

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В среду, 5 июня, в Тамбове начнет работать «Читающий бульвар». Об этом сообщил
Акцию под таким названием проводит областная библиотека имени Пушкина. Бесплатный книжный пункт будет работать на Набережной областного центра, недалеко от памятника Сергею Рахманинову.
Здесь для всех желающих представлены самые разнообразные печатные издания: от фантастики и детективов до исторических романов, документальной литературы и поэзии.
Работать площадка будет по принципам буккроссинга: «Прочитал сам — передай другому». Любой пришедший может принести с собой книгу или другое печатное издание для обмена, а также выбрать ее из уже принесенных и после прочтения вернуть организаторам.
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