В Спасском районе временно перекроют наплавной мост

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром в понедельник, 3 июня, в Спасском районе временно перекроют движение по наплавному мосту около населенного пункта Троица. Об этом сообщила
Из-за технических работ мост закроют с 10:00 до 14:00.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.