В Шиловском районе обнаружили боеприпас времен гражданской войны. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во время земляных работ жители поселка Прибрежный Шиловского района обнаружили боеприпас. Она вызвали взрывотехников рязанского ОМОН, сообщили в Росгвардии.
Специалисты осмотрели находку и определили, что это артиллерийский снаряд времен гражданской войны калибра 245 мм.
«Боеприпас представлял опасность для окружающих. Сотрудники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили его на месте накладным зарядом», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьО жизни в столице ВДВ, русском рэпе и танцах. Николай Любимов в спецпроекте RZN.info
|
cледующая новость →В Липецке на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнего мальчика
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.