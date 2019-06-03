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Фото: Pixabay.com
В Ряжском районе в аварии пострадал подросток-велосипедист. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в пятницу, 31 мая, около 23:00. Юноша ехал из села Поплевино в село Подвислово. Предварительно, он двигался по левому краю дороги навстречу транспорту в одежде темного цвета и без велошлема.
15-летнего велосипедиста ослепили фары «ГАЗели», он столкнулся с ней по касательной. Девятиклассника с переломом плечевой кости доставили в больницу.
За рулем машины был 26-летний житель Поплевина.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.