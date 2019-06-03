В Рязани за неделю подешевели огурцы и подорожали яблоки. Мониторинг цен

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Фото: Pixabay.com
В Рязани с 28 мая по 3 июня подешевели огурцы (на 11,7%) и помидоры (на 5,2%). Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
За неделю также снизились цены на:
Значительно увеличилась цена на яблоки — на 6,5%. Незначительно увеличились цены на соль поваренную, лук репчатый, свежую белокочанную капусту и печенье.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.