В Приамурье на зарядке в детском лагере умер подросток

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Приамурье на зарядке в детском оздоровительном лагере «Колосок» лагере умер подросток, передает
Юноше стало плохо во время утренней зарядки утром в воскресенье, 2 июня. Врачи лагеря пытались спасти ребенка, но он умер.
Мальчик 2005 года рождения приехал в лагерь в рамках спортивной профильной смены. Он занимался легкой атлетикой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно, юноша скончался из-за сердечного заболевания.
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