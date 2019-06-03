В Михайловском районе насмерть сбили человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на воскресенье, 2 июня, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 23:50 на 190-м километре трассы Р-22 машина сбила пешехода, сообщила
По предварительной информации, 55-летний житель Саратовской области переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал Kia Ceed под управлением 35-летней женщины.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.