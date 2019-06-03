В Липецке на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнего мальчика

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В Липецке водитель «Ниссана» сбил одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщил
ДТП произошло в пятницу, 31 мая. На проспекте 60 лет СССР 33-летний водитель Nissan на регулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика.
Ребенок получил травму, и после оказания помощи его отпустили домой.
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