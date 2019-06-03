Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 3 июня 2019 210
 0    0

В Липецке на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнего мальчика

В Липецке на пешеходном переходе сбили одиннадцатилетнего мальчика

В Липецке водитель «Ниссана» сбил одиннадцатилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 31 мая. На проспекте 60 лет СССР 33-летний водитель Nissan на регулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика.

Ребенок получил травму, и после оказания помощи его отпустили домой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 478
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 801
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:46, 31 мая 2019 15 828
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 15 770
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
16:17, 21 мая 2019 13 750
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум