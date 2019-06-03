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12:56, 3 июня 2019 182
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В касимовском кафе у заснувшего мужчины украли борсетку

В касимовском кафе у заснувшего мужчины украли борсетку

Фото: Pixabay.com

В касимовском кафе у заснувшего мужчины украли борсетку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний горожанин. Он рассказал, что выпил спиртного в кафе и уснул. В этот момент у него пропала борсетка.

Оперативники опросили других посетителей и установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка Гусь-Железный.

«По предварительной информации, злоумышленник рассчитывал — нетрезвый посетитель не сразу заметит пропажу барсетки, а потом решит, что сам потерял сумочку с телефоном», — пояснили в полиции.

Отмечается, что мужчина ранее «попал в поле зрения правоохранительных органов». У него нашли похищенный телефон. Он также показал, куда выбросил борсетку.

На жителя Гусь-Железного завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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