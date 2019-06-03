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Фото: Pixabay.com
В касимовском кафе у заснувшего мужчины украли борсетку. Об этом
В полицию обратился 38-летний горожанин. Он рассказал, что выпил спиртного в кафе и уснул. В этот момент у него пропала борсетка.
Оперативники опросили других посетителей и установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка Гусь-Железный.
«По предварительной информации, злоумышленник рассчитывал — нетрезвый посетитель не сразу заметит пропажу барсетки, а потом решит, что сам потерял сумочку с телефоном», — пояснили в полиции.
Отмечается, что мужчина ранее «попал в поле зрения правоохранительных органов». У него нашли похищенный телефон. Он также показал, куда выбросил борсетку.
На жителя Гусь-Железного завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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