В Калужской области эвакуировали детский палаточный лагерь

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В ночь с 30 на 31 мая в Людиновском районе эвакуировали детский палаточный лагерь. Об этом написал интернет-портал «
Здоровью отдыхающих в нем детей угрожали участившиеся проливные дожди. Всего эвакуировали 27 детей.
Вице-губернатор строго-настрого наказал муниципалитетам во время любых экскурсий с детьми ставить в известность о мероприятии МЧС, а все детские автобусы сопровождать ГИБДД.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?