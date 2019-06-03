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15:30, 3 июня 2019 340
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В Калужской области эвакуировали детский палаточный лагерь

В Калужской области эвакуировали детский палаточный лагерь

В ночь с 30 на 31 мая в Людиновском районе эвакуировали детский палаточный лагерь. Об этом написал интернет-портал «Калужские новости».

Здоровью отдыхающих в нем детей угрожали участившиеся проливные дожди. Всего эвакуировали 27 детей.

Вице-губернатор строго-настрого наказал муниципалитетам во время любых экскурсий с детьми ставить в известность о мероприятии МЧС, а все детские автобусы сопровождать ГИБДД.


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