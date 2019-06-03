В День защиты детей в 15 рязанских магазинах продавали алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В День защиты детей, 1 июня, в 15 рязанских магазинах продавали алкоголь. Об этом
Нарушения выявили в восьми магазинах Рязани. Кроме того, незаконно спиртное продавали в Рязанском, Рыбновском, Ряжском, Касимовском и Кораблинском районах.
На нарушителей составили административные протоколы. Им грозит крупный штраф.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.